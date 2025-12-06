Пенсия размером 11 тысяч гривен: какой стаж и зарплату нужно иметь

Высокая заработная плата в течение карьеры – один из самых эффективных способов существенно увеличить будущую пенсию. Чтобы в марте 2025 года получать ежемесячно 11 000 гривен, нужно соответствовать четким критериям страхового стажа и средней зарплаты.

Эти параметры легко проверить с помощью онлайн-пенсионного калькулятора. Об этом сообщает ПФУ.

По стандартным правилам (без учета льгот для ветеранов, детей войны или почетных доноров) 60-летний мужчина должен накопить не менее 32 лет страхового стажа. При этом его среднемесячная зарплата за весь период работы должна достигать 31 400 гривен, чтобы расчетная пенсия достигла желаемой суммы.

Требования к стажу для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году минимальный стаж для пенсии в 60 лет составляет 32 года. Если стаж меньше — от 22 до 31 года, выплаты начнутся только с 63-летнего возраста. А для лиц со стажем от 15 до 21 года оформление пенсии возможно только после 65 лет. Эти нормы учитывают постепенное повышение требований к стажу, введенное реформой.

