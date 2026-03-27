Переход на летнее время: будем ли переводить часы и когда

Перевод часов дважды в год – это практика, которая появилась после Первой мировой войны с целью экономии электроэнергии. Впоследствии многие страны отказались от этой системы, ведь ее эффективность оказалась сомнительной, а влияние на здоровье негативным.

Отменили ли перевод времени в Украине

В 2024 году Верховная Рада Украины приняла законопроект об отказе от сезонного перевода часов. Предполагалось, что страна останется на "зимнем" времени, которое считается более естественным для нашего географического положения. Об этом пишет Униан.

Впрочем, документ так и не вступил в силу, поскольку его не подписал Владимир Зеленский. Поэтому практика перевода времени формально остается в силе, и украинцы продолжают менять время по привычной схеме. Если ситуация не изменится, переход пройдет и в 2026 году.

Почему от перевода времени хотят отказаться

В современных условиях экономия электроэнергии благодаря изменению времени минимальна. В то же время исследования указывают на ряд негативных последствий:

нарушение биоритмов

повышенный риск сердечно-сосудистых проблем

рост количества дорожно-транспортных происшествий

Кроме того, Украина имеет значительную протяженность с запада на восток, что создает дисбаланс светового дня. Например, на западе страны летом рассвет может довольно поздно, тогда как на востоке — очень рано, когда большинство людей еще спит.

Когда переводят часы в 2026 году

В период с ноября по март Украина живет по зимнему времени (GMT+2), а с весны переходит на летнее (GMT+3), добавляя один час.

Переход на летнее время обычно происходит в последнее воскресенье марта. В 2026 году это:

29 марта в 03:00 ночи

часы переводят на один час вперед

То есть после 02:59 сразу наступает 04:00, а один час исчезает. Это значит, что в ту ночь люди спят на час меньше, зато вечера становятся светлее.

Как меняется время на устройствах

механические часы нужно перевести вручную

современные смартфоны, компьютеры и другие гаджеты меняют время автоматически

Итак, несмотря на попытки отказаться от этой практики, в 2026 году Украина вероятнее всего снова перейдет на летнее время по действующим правилам.

Напомним, отмена сезонного перевода часов в Украине не будет? Что известно.

