Пересчет тарифов на доставку газа: сколько украинцы будут платить в 2026 году

В 2026 году в Украине будет пересчитана стоимость доставки газа. Хотя тариф, вероятно, останется неизменным, сумма за доставку в ежемесячной квитанции будет зависеть от объемов потребления, которые станут известны после сентября 2025 года.

Согласно информации от издания ГазПравда, уже сейчас можно узнать, какой будет сумма за доставку газа в следующих платежках. Это связано с тем, что сентябрь является завершением так называемого газового года. В системе поставки газа "новый год" начинается 1 октября.

И именно от объемов потребленного газа в период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года будет зависеть размер платы за доставку газа, которая будет начисляться уже с 1 января 2026 года.

Поэтому в этот период чрезвычайно важно своевременно передать актуальные показания счетчика и убедиться, что у вас нет ошибочных долгов за газ.

Как самостоятельно посчитать стоимость доставки газа

Чтобы определить, какую сумму вы будете платить ежемесячно за распределение газа в 2026 году, достаточно сделать простой расчет.

Возьмите свой годовой объем потребления газа за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года. Эту информацию можно найти в личном кабинете на сайте вашего оператора ГРМ. Затем умножьте полученную цифру на тариф, действующий в вашем регионе – для разных операторов ГРМ тарифы могут отличаться. Кстати, тарифы на распределение пока остаются неизменными. Поэтому изменение платы будет зависеть только от объемов потребления. Полученный результат разделите на 12 месяцев.

Таким образом, вы сможете определить ориентировочную сумму ежемесячного платежа за доставку газа в 2026 году. Однако стоит отметить, что для избежания лишних начислений в вашей газовой отчетности, показания счетчика нужно передавать ежемесячно в период с 1 по 5 число включительно.

