Площадью соответствует Австрии: назван самый большой город в мире

Это гигантский мегаполис, площадь которого превышает территорию Ирландии, а население составляет более 32 миллионов человек. Несмотря на свои масштабы, он остается малоизвестным для значительной части мира.

Город Чунцин расположен в центральной части Китая, на слиянии рек Цзялин и Янцзы. Его площадь превышает 82 тысячи квадратных километров – это больше, чем у Ирландии или Австрии. В то же время город остается относительно малоизвестным за пределами страны.

Из-за сложного горного рельефа инфраструктура здесь развивается вертикально: районы расположены на склонах и соединены многоуровневыми дорогами, тоннелями, канатными переправами и даже метро, проходящее сквозь здания. Такая структура создает эффект "города будущего".

В ответ на вопрос о самом большом городе мира обычно вспоминают Нью-Йорк, Токио или Мехико. Однако именно Чунцин является лидером по площади и входит в число самых больших по населению.

Особенность в том, что это административная единица центрального подчинения — фактически до уровня провинции, но со статусом города. Около 70% его территории – это сельская или полуурбанизированная местность, однако общее количество жителей превышает 32 миллиона.

История Чунцина насчитывает более трех тысяч лет. Он был важным торговым портом еще в древности, а во время второй мировой войны даже исполнял роль временной столицы Китая.

Настоящий демографический и экономический скачок начался после реформ 1978 года. За несколько десятилетий население выросло от нескольких миллионов до десятков миллионов, и сегодня город продолжает расширяться.

Чунцин часто называют "городом в трех измерениях". Здесь метро может проходить через жилые дома, дороги расположены на нескольких уровнях, а многочисленные мосты соединяют разные части города.

Из-за сложного рельефа передвижения иногда требует подъема на десятки этажей только для перехода между районами. Сочетание гор, рек и плотной застройки создает уникальный урбанистический ландшафт.

Чунцин стал одним из главных символов урбанистического развития Китая. В последние десятилетия уровень урбанизации в стране стремительно вырос и продолжает расти. Ожидается, что к середине столетия в города переедут еще сотни миллионов человек.

