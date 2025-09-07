Почему в Украине повысят тарифы на коммуналку: объяснение НБУ

Со следующего года в Украине может начать постепенное повышение тарифов на коммунальные услуги для населения. Постепенный рост будет продолжаться до достижения рыночного уровня, после чего государство прекратит их субсидирование.

Все потребители будут оплачивать услуги по экономически обоснованным ценам. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил первый замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Он подчеркнул, что откладывать этот процесс больше невозможно, поскольку он оказывает непосредственное влияние на финансовую стабильность государства. Сейчас тарифы для населения значительно ниже их реальной рыночной стоимости, и государство вынуждено покрывать разницу из бюджета, что создает дополнительную нагрузку на финансы страны.

"Сегодняшняя практика субсидирования стоит государству дорого и оказывает дополнительное давление на бюджет и квазибюджетные балансы. Поэтому рано или поздно тарифы придется выравнивать", – объяснил Николайчук.

Он добавил, что фактическая себестоимость коммунальных услуг ежегодно растет, а искусственное сдерживание цен привело к значительному разрыву между тарифами населения и реальными расходами. Нацбанк признает, что повышение тарифов повлечет за собой ускорение инфляции.

Этот эффект будет временным. В среднесрочной перспективе постепенное повышение тарифов на коммунальные услуги будет способствовать стабилизации экономики и замедлению инфляции.

Сейчас инфляция искусственно сдерживается замороженными тарифами, что позволяет улучшить статистические показатели, но не решает проблему. "Рано или поздно тарифы придется поднимать, ведь их реальная стоимость давно превысила искусственно установленные цены", – подчеркнул Николайчук.

Если же повысить тарифы резко до рыночного уровня, это повлечет за собой резкий скачок цен и серьезно ударит по бюджетам украинцев. Поэтому правительство планирует действовать постепенно: повышение будет происходить шаг за шагом с учетом социальных гарантий населения.

"Лучшее повышение тарифов проводить последовательно и постепенно. Власть уже и так искусственно задержала этот процесс, поэтому со следующего года его следует начать без промедления", – отметил Николайчук.

В 2022 году правительство ввело мораторий на рост тарифов на отопление, горячую воду, централизованное водоснабжение и водоотвод для населения на период военного положения.

Это решение было ориентировано на социальную защиту людей в сложных условиях войны. Однако после его отмены правительство будет вынуждено постепенно приводить тарифы к экономически обоснованному уровню.

