Подготовка к школе-2025: сколько стоит собрать первоклассника

Новый учебный год уже на пороге, поэтому родителям придется позаботиться обо всех необходимых покупках для школьников, особенно для тех, кто впервые сядет за парту. Первоклассникам требуется полный набор канцтоваров, ведь все придется покупать с нуля, а также новую одежду и обувь.

По подсчетам Новости.LIVE, собрать ребенка в первый класс в 2025 году обойдется в достаточно ощутимую сумму. Львиная доля расходов приходится на канцтовары – тетради, ручки, рюкзак, пенал, альбомы для рисования, краски и другие мелочи. В среднем базовый набор в августе этого года будет стоить около 3329 грн. Стоимость может варьироваться в зависимости от магазина, бренда и времени покупки. Если внимательно следить за скидками, то затраты можно существенно снизить, однако слишком дешевые товары редко служат долго, особенно в руках активных первоклассников.

Отдельно нужно учесть расходы на одежду и обувь. Для торжественной линейки мальчику понадобятся классические брюки, рубашка, пиджак и туфли, а девочке – блузка с юбкой или праздничное платье. Дополнительно требуются спортивный костюм и кроссовки для уроков физкультуры. В среднем полный комплект для мальчика потянет примерно на 7000 грн, для девочки – около 5900 грн.

В общем, с учетом канцелярии, одежды и обуви родителям придется потратить от 9 000 до 10 500 грн в зависимости от пола ребенка и выбранных товаров. Это ориентировочная сумма, которая может возрасти или уменьшиться, если делать покупки выгодно или наоборот — отдавать предпочтение дорогим брендам.

