Погода в Украине удивит температурными контрастами: прогноз на 2 октября

2 октября в Украине прогнозируют резкую разницу температур в разных регионах. Если на западе и севере столбики термометров будут едва достигать +6…+10 градусов, то на востоке страны температура поднимется до +18.

В Винницкой области и в Кропивницком районе ожидается +7…+11, в Черкасской области – до +12, в Полтавской области – +10…+15, в Днепропетровской – до +16. Теплее всего будет на востоке – +14…+18 градусов, тогда как южные регионы получат более мягкие показатели в пределах +12…+16. Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.

Осадки, по прогнозу, коснутся только северных областей, в остальных регионах дождь не предполагается, хотя облачность будет сохраняться.

В Киеве день обещает быть холодным и дождливым. Температура будет колебаться около +8, поэтому синоптик советует одеваться потеплее, почти по-зимнему. В то же время, Диденко успокаивает, что уже вскоре столица и вся страна постепенно отогреются.

Дольше всего холодная погода задержится на западе, однако после 5 октября там тоже ожидается потепление. Тем временем в восточных и южных областях теплые показатели сохранятся все это время, местами температура будет даже +18…+20 градусов.

Раньше мы рассказывали, когда ожидать первые минусы и стоит ли готовиться к заморозкам.

