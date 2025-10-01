Погода в Україні здивує температурними контрастами: прогноз на 2 жовтня

2 жовтня в Україні прогнозують різку різницю температур у різних регіонах. Якщо на заході та півночі стовпчики термометрів ледь сягатимуть +6…+10 градусів, то на сході країни температура підніметься до +18.

У Вінницькій області та на Кропивниччині очікується +7…+11, на Черкащині – до +12, у Полтавській області – +10…+15, у Дніпропетровській – до +16. Найтепліше буде на сході – +14…+18 градусів, тоді як південні регіони отримають більш м’які показники в межах +12…+16. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила синоптик Наталія Діденко.

Опади, за прогнозом, торкнуться лише північних областей, у решті регіонів дощу не передбачається, хоча хмарність зберігатиметься.

У Києві день обіцяє бути прохолодним і дощовим. Температура коливатиметься біля +8, тому синоптик радить вдягатися тепліше, майже по-зимовому. Водночас Діденко заспокоює, що вже незабаром столиця й уся країна поступово відігріються.

Найдовше холодна погода затримається на заході, проте після 5 жовтня там теж очікується потепління. Тим часом у східних і південних областях теплі показники збережуться увесь цей час, місцями температура сягатиме навіть +18…+20 градусів.

