Полезно во время блекаутов: чем освещать квартиру в период продолжительных отключений света

Длительные отключения электроэнергии делают вопросы освещения одним из самых актуальных в условиях войны. Без света даже простые бытовые дела становятся сложными. К счастью, существует множество вариантов – от готовых устройств до самодельных решений – которые позволяют обеспечить освещение без подачи тока.

OBOZ.UA собрал полный перечень самых эффективных и безопасных способов. Однако важно помнить: любой метод с открытым огнем потенциально опасен. Используйте его только в отсутствие альтернативы, никогда не оставляйте без присмотра, гасите пламя перед сном или выходом из комнаты и обеспечивайте вентиляцию помещения.

Лучшие способы освещения во время отключений

Настольные лампы, модели на прищепках или гибкие фонарики с USB-зарядкой потребляют минимум энергии. Они идеально подходят для локального освещения: чтения, письма, приготовления пищи. Заряжаются от повербанка или розетки, когда есть свет. Один заряд длится 8–20 часов. LED-гирлянды на батарейках Один из самых популярных и экономичных способов создать фоновое освещение. Гирлянды потребляют очень мало энергии – комплект батареек может работать несколько суток. Развесьте их под потолком, вдоль карнизов, на полках или мебели – получите мягкий рассеянный свет для передвижения по квартире. Свечи Самый простой и доступный вариант. Продаются в любом супермаркете. Используйте только в стойких подсвечниках, держите подальше от детей, животных, штор и бумаги. Обязательно тушите перед сном или выходом из комнаты. Для безопасности лучше выбирать свечи в стеклянных или металлических контейнерах. Восковые карандаши Обычные восковые карандаши (часто лежащие без дела) работают как мини-свечи. Не снимайте бумажную обертку – она помогает карандашу держать форму и не прогорать слишком быстро. Установите в высокий подсвечник и подожгите верхушку. Если воск не воспламеняется — отломите кончик и подожгите бумагу. Самодельная масляная лампа Из подручных средств: стеклянная банка, жесткая металлическая проволока (например, из вешалки), хлопчатобумажная веревка или фитиль. Скрутите проволоку в спираль, обмотайте фитилем.

Поместите в банку с 2-3 см растительного масла (можно использовать масло из банки сардин).

Кончик гнета должен выступать на 0,5 см. Это дает мягкий стабильный свет, но использовать только при крайней необходимости и под постоянным наблюдением. Химические световые палочки (светлячки) Активируются нажатием или встряхиванием, дают слабый, но стабильный свет 6–12 часов. Не требуют батареек, абсолютно безопасны (нет огня). Удобно передвигаться по дому, ставить в комнатах как ночник или помечать лестницу/дверь. Павербанки со встроенным фонарем Большинство современных повербанков имеют мощный LED-фонарь. Они экономно тратят заряд и дают яркий свет. Дополнительно можно заряжать телефон или другие гаджеты для экстренных вызовов. Налобные фонари Идеальное решение для блекаута. Освещают именно то, на что вы смотрите, освобождают руки для любой работы. Современные модели обладают регулируемой яркостью и работают от аккумулятора или батареек 10–50 часов. Фонарь из бутылки с водой Простой лайфхак: приложите включенный фонарик (или телефон) к прозрачной бутылке/канистре с водой. Вода преломляет лучи и превращает направленный луч в объемный свет, заполняющий всю комнату. Чем больше емкость — тем лучше освещение. Зеркала для усиления света Расположите зеркало так, чтобы оно отражало и направляло свет от фонаря или лампы в комнату. Это существенно увеличивает освещенность без дополнительных источников. Аварийные гибридные лампочки вкручиваются в обычный патрон. Заряжаются, когда есть свет, и автоматически включаются при отключении. Дают несколько часов освещения. Удобный и безопасный вариант для постоянного использования. Солнечные кемпинговые фонари Самый экологичный способ. Заряжаются от солнца днем, отдают свет ночью. Некоторые модели еще и подзаряжают гаджеты. Нуждаются в прямом солнечном свете, но идеальны для длительных отключений.

Правила безопасности при использовании любого освещения

Никогда не оставляйте открытый огонь (свечи, масляные лампы) без присмотра.

Ставьте свечи только на негорючие поверхности, вдали от штор, мебели, бумаги.

Обеспечьте вентиляцию помещения – открытый огонь сжигает кислород и может выделять угарный газ.

Держите детей и животных вдали от источников огня.

Если вы используете солнечные фонари — заряжайте их днем у окна или на балконе.

В реалиях войны и частых блекаутов важно иметь несколько альтернативных источников света. Сочетание LED-гирлянд, налобного фонаря, химических палочек и простых свечей (с обязательным контролем) позволит комфортно пережить любое отключение.

Напомним, мы уже писали, как согреться без электричества и газа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !