'Пора покончить с иранской машиной убийств' - Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия

По словам американского лидера, Вашингтон предлагает Ирану "честное и разумное соглашение". В то же время, он обвинил Тегеран в нарушении договоренностей о прекращении огня, заявив, что накануне иранские силы открыли огонь в Ормузском проливе.

Об этом он сообщил в сообщении в Truth Social. Трамп утверждает, что под обстрел якобы попали французское судно и грузовой корабль из Великобритании.

"Мои представители отправились в Исламабад, Пакистан. Уже завтра вечером они там будут для переговоров", — отметил президент США. Также он назвал странным решение Ирана по закрытию Ормузского пролива, заявив, что Соединенные Штаты и так контролировали ситуацию в регионе.

По словам Трампа, именно Иран, по его мнению, терпит наибольшие экономические потери от блокировки прохода — около 500 миллионов долларов ежедневно. В то же время США, как он утверждает, не несут убытков, а корабли продолжают направляться в американские порты в Техасе, Луизиане и Аляске.

Президент США повторил, что Вашингтон предлагает Ирану "справедливое соглашение" и надеется на его принятие. При этом он пригрозил жесткими действиями в случае отказа.

Читайте также: РФ предоставляет Ирану тактические советы по применению дронов против США и союзников", - министр обороны США Джон Гили

Ранее сообщалось, что после заявлений Ирана о разблокировании Ормузского пролива начались новые инциденты с судами в регионе. По информации источников в сфере морской безопасности, экипажи кораблей получали радиосообщения от иранских военно-морских сил о якобы закрытии пролива и запрете прохода.

Еще 18 апреля Трамп заявлял о положительной динамике в переговорах с Ираном и уверял, что диалог продолжается, несмотря на слухи о его срыве.

Между тем, по данным Axios, боевые действия вокруг Ирана могут возобновиться в ближайшие дни, если стороны не добьются дипломатического прорыва. Издание отмечает, что новое заявление Тегерана относительно Ормузского пролива прозвучало менее чем через сутки после слов Трампа о возможном скором заключении мирного соглашения.

Напомним, Иран выдвинул США план завершения войны по 10 условиям.

