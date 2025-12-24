Поздравления с Рождеством-2025: лучшие стихи и проза на украинском

25 декабря христиане будут отмечать Рождество Христово — один из самых торжественных и уважаемых праздников церковного календаря, который входит в число двенадцатых и уступает по значению только Пасху.

В этот светлый день принято делиться искренними пожеланиями крепкого здоровья, семейного уюта, гармонии в отношениях, мира и благополучия. Именно с этой целью мы собрали подборку теплых рождественских поздравлений в прозе, поэтических строках, коротких сообщениях и праздничных открытках, чтобы каждый мог найти слова от сердца для своих близких.

Поздравления с Рождеством в прозе

С Рождеством! Пусть в вашем доме всегда царят покой и тепло сердец. Да будет много радости, добра и улыбок в этот сказочный праздник! Здоровья, благополучия, новых впечатлений и искренних эмоций!

***

Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в доме и умиротворения в сердцах, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!

***

Со светлым праздником Рождества поздравляю! Тепла и уюта – вашего дома, заботы и мира – вашей семье, здоровья и сил – вашему телу. Берегите себя и своих близких. Счастья вам!

***

Поздравляю с Рождеством! Пусть указатель поможет найти верную дорогу в любой ситуации, а в жизни всегда будет место чуду. Желаю, чтобы рождественская сказка принесла в дом любовь, тепло и счастье.

Поздравления с Рождеством в стихах

Пусть в году новом,

При святом Рождестве,

Все мечты исполнятся

Древние и новые!

Как тем пастухам,

Пусть вам ангел каждый день

Приносит домой

Приятные новости!

Христос родился!

***

Праздничное настроение пусть царит,

С Рождеством Христовым, добрые люди!

Добра в семье, здоровье, мире,

С Рождеством, в хороший день.

***

Пусть рождественская добрая сказка

Подарит тепло и ласку,

Пусть рождественские светлые звезды

Уничтожат грусть всю и горе!

Счастье, радость и добро

Пусть несет к вам Рождество!

***

Судьба дарит милость

И благосклонность, и чудеса.

Мира я желаю в сердце

В день священного Рождества.

Пусть довольство будет в доме,

Понимание и любовь.

Прислушается пусть ангел

К вопросам и молитвам.

