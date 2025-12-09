Правительство обновило правила бронирования военнообязанных: о чем идет речь

Кабинет министров утвердил изменения в порядок бронирования военнообязанных, направленные на упрощение процедуры для оборонно-промышленного комплекса и ключевых компаний. Согласно обновлениям, работники предприятий ОПК теперь могут получать бронь на 45 дней на время устранения нарушений военного учета.

Это будет предотвращать потерю квалифицированных специалистов из-за бюрократических формальностей и обеспечит непрерывность производства. Об этом сообщает Минцифры.

Еще одно ключевое новшество касается критически важных предприятий: отменена обязательная проверка списков на бронирование в течение 72 часов. Теперь решения принимаются оперативно, без искусственных задержек, позволяющих быстро защищать персонал и поддерживать работу бизнеса.

Замминистра экономики Виталий Киндратов подчеркнул: "Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений и возможность бронировать работников на период устранения нарушений военного учета – это то, что бизнес давно ожидал".

Изменения вступят в силу со дня официального опубликования постановления, так что компании оборонки и стратегические организации смогут сразу применять новые правила.

Министерство цифровой трансформации добавило, что обновления также коснулись перебронирования: для многих предприятий истекают сроки отсрочок, и во избежание потерь специалистов из-за задержек до 1 февраля упрощена процедура. Теперь не нужно ждать 5 дней между заявлениями об аннулировании и новом бронировании — как только предварительную обработают, можно подавать следующую. Рассмотрение заявлений сокращено до 24 часов вместо 72. Заявления подаются через портал "Действие".

С 4 декабря предприятия ОПК и организации с критическим статусом получили право бронировать сотрудников без ограничений по количеству – ранее действовал процентный лимит. Это поможет сохранить полный штат для бесперебойной работы.

Кроме того, правила позволяют трудоустраивать военнообязанных с нарушениями учета, в том числе тех, у кого отсутствуют или неправильно оформлены не состоящие на учете документы, не обновил данные или находится в розыске за мобилизационное законодательство. Для них бронь временная – на 45 дней от трудоустройства, и только раз в год. За этот период они должны исправить нарушения; иначе работодатель может законно уволить.

Воспользоваться новыми возможностями могут органы государственной власти и местного самоуправления, структуры Нацполиции, НАБУ, ДБР, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, суды и другие правоохранительные органы, а также предприятия и организации, выполняющие мобилизационные задачи или критически важные для армии и экономики.

