Правительство планирует ввести дополнительные выплаты для госслужащих: о чем идет речь

В Украине планируется ввести дополнительные выплаты для государственных служащих и работников органов местного самоуправления, работающих с международными проектами, грантовыми программами и программами технической помощи. Соответствующий законопроект уже получил поддержку профильного комитета Верховной Рады, который рекомендовал принять его во втором чтении и целом.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Речь идет о законопроекте №10284, направленном на усиление участия государственных органов и местных общин в международных программах технической помощи и трансграничного сотрудничества.

По словам главы подкомитета по вопросам сотрудничества территориальных общин и регионов Александра Аликсийчука, после принятия документа в первом чтении 5 июня 2024 года в него было подано 82 поправки. Часть из них учли, другие отклонили по результатам рассмотрения.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Какие выплаты предусматривают

Законопроект предусматривает создание механизмов дополнительного стимулирования для специалистов, сопровождающих международные грантовые проекты в органах власти и местного самоуправления.

В частности, предлагается:

ввести доплаты за дополнительную нагрузку при реализации международных проектов и программ технической помощи;

привлекать к таким проектам специалистов со знанием иностранных языков и навыками проектного менеджмента;

разрешить финансирование этих выплат за счет международной технической помощи, грантов ЕС, а также средств правительств и муниципалитетов других стран (кроме государства-агрессора).

Как отметил Александр Аликсийчук, принятие законопроекта должно помочь общинам не только привлекать новых специалистов, но и содержать уже подготовленные кадры, имеющие опыт работы с международными проектами.

Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №10284 во втором чтении и окончательно принять его.

Напомним, мы уже писали, какая категория пенсионеров может получить 10 выплат сразу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!