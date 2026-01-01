Правительство утвердило минимальное пособие по безработице в 2026 году: сколько будут платить

С 1 января 2026 года минимальное пособие по безработице в Украине составит 3 900 грн.

Минимальные выплаты получат:

застрахованные лица, не имевшие не менее 7 месяцев страхового стажа в течение года до наступления статуса безработного;

застрахованные лица, работавшие минимум 7 месяцев перед увольнением, но за неполный рабочий день или неделю или когда отсутствуют данные для расчета средней заработной платы на момент назначения пособия;

внутренне перемещенные лица и жители временно оккупированных территорий, не подтверждающие страховой стаж.

Об этом сообщает Государственная служба занятости. Отдельно определена категория граждан, для которых помощь будет составлять 1650 грн вместо предыдущих 1500 грн. Речь идет о молодежи без страхового стажа, которая впервые ищет работу, а также лиц, уволенных с работы по законным основаниям (например, из-за нарушения трудовой дисциплины или утраты доверия).

Максимальная помощь по безработице вырастет до 8647 грн вместо 8000 грн.

Кроме того, с 1 января 2026 г. ожидается существенное повышение заработной платы государственных работников. Так, должностные оклады социальных работников увеличатся почти в 2,5 раза – применение коэффициента 2,5 позволит поднять зарплату примерно на 150%.

Также правительство приняло постановление о повышении оплаты труда педагогов и научно педагогических работников. Уже с начала года должностные оклады учителей, преподавателей и воспитателей поднимутся на 30%.

