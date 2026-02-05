'Путин боится только Трампа' - Зеленский предупредил страны ЕС о вероятном нападении России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин не испытывает страха перед европейскими странами и предостерег: в случае поражения Украины война неизбежно распространится на территорию Европейского Союза.

Об этом глава государства сказал в интервью французскому телеканалу France 2. По словам Зеленского, несмотря на значительную поддержку со стороны ЕС, Кремль не воспринимает Европу фактор сдерживания. Причина этого видит в том, что европейские общества привыкли жить в комфортной и безопасной среде, созданной за десятилетия мира, и часто не допускают мысли, что полномасштабная война может прийти непосредственно к ним.

Президент подчеркнул, что сегодня уже очевидно: если Украина не остановит агрессора, следующим шагом России станет вторжение в европейские страны. Прежде всего, под угрозой окажутся соседи Украины, которые хорошо осознают, что могут стать первыми целями. Зеленский обратил внимание на то, что современные российские дроны и ракеты имеют значительную дальность поражения, а значит, опасность касается не только приграничных регионов.

Он также подчеркнул, что модель чистой демократии, в которой привыкла жить Европа, не способна самостоятельно остановить Путина, ведь российский режим не соблюдает никаких правил и ведет войну без ограничений. По словам Зеленского, это создает асимметрию, которую демократический мир до сих пор не осознал.

Отдельно президент подверг критике позицию отдельных европейских государств, которые воспринимают войну в Украине как отдаленную или "чужую" проблему. Он отметил, что когда политики отказываются увеличивать расходы на оборону, прикрываясь внутренними трудностями или ростом цен на энергоносители, это свидетельствует о нежелании реально оценивать масштабы стоящих перед континентом угроз.

Зеленский добавил, что осознающие опасность страны оказывают Украине поддержку, в то время как другие пытаются укрыться от реальности, надеясь, что война их минует.

В то же время президент заявил, что единственным мировым лидером, которого Путин действительно опасается, является президент США Дональд Трамп. По его словам, именно у Соединенных Штатов есть реальные инструменты давления на Кремль — от экономических рычагов и санкций до военной помощи. Зеленский подчеркнул, что даже без прямого привлечения американских войск Вашингтон может усиливать давление на Россию, поддерживая Украину вооружением и сдерживая тем самым дальнейшую агрессию.

