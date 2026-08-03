Рецепт из кулинарной книги 1945: абрикосовое варенье на зиму

Если вы хотите приготовить варенье из абрикосов так, чтобы плоды не разваривались и сохраняли хорошую форму, следует обратить внимание на старинный рецепт, опубликованный еще в 1945 году в кулинарной книге румынской писательницы Санди Марин. Несмотря на свой почтенный возраст, этот способ и сегодня позволяет получить ароматное варенье с абрикосами в прозрачном сиропе.

Главный секрет рецепта – использование известковой воды. Именно она помогает укрепить мякоть плодов, благодаря чему они не распадаются во время варки. Эту технологию и сейчас используют в пищевой индустрии для консервирования фруктов и овощей. Об этом пишет издание Laura Laurentiu.

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По желанию каждый абрикос можно нафаршировать очищенным миндалем или ядром абрикосовой косточки – это сделает вкус варенья еще насыщеннее.

Ингредиенты

Для варенья:

1 кг плотных спелых абрикосов;

1 кг сахара;

250 мл воды;

сок половины лимона;

очищенный сладкий миндаль (по желанию).

Для известковой воды:

250 г негашеной извести;

2 л воды.

Как приготовить

Сначала нужно сделать известковую воду. Для этого негашеную известь заливают водой в большой емкости и оставляют до завершения химической реакции. После этого смесь должна полностью отстояться – лучше всего оставить ее на ночь. Для работы используют только прозрачную жидкость сверху, не затрагивая осадок. Пока вода отстаивается, приготовьте абрикосы. Выбирайте только крепкие, не перезрелые плоды. По желанию аккуратно очистите их от кожуры тонким ножом и удалите остатки плодоножек. Абрикосы окуните в прозрачную известковую воду примерно на 30 минут, после чего очень тщательно промойте несколько раз холодной водой, чтобы полностью смыть остатки извести. Далее приготовьте сироп. Соедините воду с сахаром и поставьте на мощный огонь. Сироп не рекомендуется перемешивать. Когда он закипит и достигнет температуры около 106°C (или когда капля в холодной воде будет держать форму), добавьте процеженный лимонный сок. Затем через отверстие от плодоножки осторожно удалите косточку деревянной палочкой, стараясь не повредить абрикос. По желанию внутрь можно положить очищенный миндаль или ядро абрикосовой косточки. Подготовленные плоды переложите в горячий сироп, доведите до кипения, снимите пену и оставьте полностью остыть. Такой цикл варки нужно повторить еще два-три раза, каждый раз давая варенью полностью остыть. Готовность определяют по температуре сиропа (104–105°C) или классическим способом – капля сиропа на холодной тарелке не должна растекаться. Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки, герметично закройте крышками и оставьте для охлаждения. Сохранять заготовку рекомендуется в темном прохладном месте.

Эффективность этого способа объясняется взаимодействием кальция с природным пектином, содержащимся в абрикосах. Благодаря этому мякоть становится плотнее, а плоды даже после нескольких этапов варки остаются целыми, упругими и хорошо сохраняют форму.

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