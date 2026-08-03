Рецепт из кулинарной книги 1945: абрикосовое варенье на зиму
Если вы хотите приготовить варенье из абрикосов так, чтобы плоды не разваривались и сохраняли хорошую форму, следует обратить внимание на старинный рецепт, опубликованный еще в 1945 году в кулинарной книге румынской писательницы Санди Марин. Несмотря на свой почтенный возраст, этот способ и сегодня позволяет получить ароматное варенье с абрикосами в прозрачном сиропе.
Главный секрет рецепта – использование известковой воды. Именно она помогает укрепить мякоть плодов, благодаря чему они не распадаются во время варки. Эту технологию и сейчас используют в пищевой индустрии для консервирования фруктов и овощей. Об этом пишет издание Laura Laurentiu.
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По желанию каждый абрикос можно нафаршировать очищенным миндалем или ядром абрикосовой косточки – это сделает вкус варенья еще насыщеннее.
Ингредиенты
Для варенья:
- 1 кг плотных спелых абрикосов;
- 1 кг сахара;
- 250 мл воды;
- сок половины лимона;
- очищенный сладкий миндаль (по желанию).
Для известковой воды:
- 250 г негашеной извести;
- 2 л воды.
Как приготовить
- Сначала нужно сделать известковую воду. Для этого негашеную известь заливают водой в большой емкости и оставляют до завершения химической реакции. После этого смесь должна полностью отстояться – лучше всего оставить ее на ночь. Для работы используют только прозрачную жидкость сверху, не затрагивая осадок.
- Пока вода отстаивается, приготовьте абрикосы. Выбирайте только крепкие, не перезрелые плоды. По желанию аккуратно очистите их от кожуры тонким ножом и удалите остатки плодоножек.
- Абрикосы окуните в прозрачную известковую воду примерно на 30 минут, после чего очень тщательно промойте несколько раз холодной водой, чтобы полностью смыть остатки извести.
- Далее приготовьте сироп. Соедините воду с сахаром и поставьте на мощный огонь. Сироп не рекомендуется перемешивать. Когда он закипит и достигнет температуры около 106°C (или когда капля в холодной воде будет держать форму), добавьте процеженный лимонный сок.
- Затем через отверстие от плодоножки осторожно удалите косточку деревянной палочкой, стараясь не повредить абрикос. По желанию внутрь можно положить очищенный миндаль или ядро абрикосовой косточки.
- Подготовленные плоды переложите в горячий сироп, доведите до кипения, снимите пену и оставьте полностью остыть. Такой цикл варки нужно повторить еще два-три раза, каждый раз давая варенью полностью остыть.
- Готовность определяют по температуре сиропа (104–105°C) или классическим способом – капля сиропа на холодной тарелке не должна растекаться.
- Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки, герметично закройте крышками и оставьте для охлаждения. Сохранять заготовку рекомендуется в темном прохладном месте.
Эффективность этого способа объясняется взаимодействием кальция с природным пектином, содержащимся в абрикосах. Благодаря этому мякоть становится плотнее, а плоды даже после нескольких этапов варки остаются целыми, упругими и хорошо сохраняют форму.
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