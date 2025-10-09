Резкое похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на 10 октября

В пятницу, 10 октября, на территории Украины ожидаются дожди и похолодание – температура местами снизится до +9 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +9...+14°C, а на востоке страны сохранится более теплая погода - до +19°C.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В Киеве пятница будет пасмурной, дождливой и ветреной, ветер ожидается северо-западный, порывистый. Температура воздуха будет днем около +11...+13°C.

Спасатели тем временем предупреждают туристов об опасности походов в горы из-за ухудшения погодных условий. На горе Поп Иван 9 октября зафиксирован снег, туман, сильный северо-восточный ветер до 15 м/с и температура около -2°C.

