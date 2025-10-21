Российская армия атаковала Харьков КАБами: по меньшей мере 15 домов повреждены, есть пострадавшие

В ночь на вторник, 21 октября, российские войска снова атаковали Харьков, применив управляемые авиабомбы (КАБы). В результате удара пострадали девять человек, а в Индустриальном районе повреждены по меньшей мере 15 частных домов.

"Харьков подвергся атаке управляемыми авиабомбами — в городе раздались взрывы. Предварительно – в Индустриальном районе. Детали уточняем". Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также: Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

Впоследствии городской голова уточнил, что ранения получили девять человек. Кроме того, подтвержден еще один удар – по Немышлянскому району Харькова. Информация о масштабах разрушений там выясняется.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!