Российская армия атаковала Конотоп дронами: попали в жилые дома, ранены, человек под завалами (фото)

Утром 8 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. В результате вражеского удара по жилому сектору погибла 78-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.

Об атаке сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, под ударом оказалась гражданская инфраструктура города, в том числе жилые дома. После попадания на месте началась поисково-спасательная операция. Медики и спасатели работали над ликвидацией последствий атаки и оказанием помощи пострадавшим.

Конотопский городской голова Артем Семенихин сообщил, что один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Сначала было известно о трех травмированных, госпитализированных в реанимационное отделение. Также существовала информация о человеке, который мог находиться под завалами.

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Впоследствии спасатели подтвердили гибель пожилой женщины. Ее тело было обнаружено под обломками разрушенного здания. В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погибшей было 78 лет. Кроме того, в больницу доставили троих пострадавших: двух женщин в возрасте 75 и 41 год, а также 44-летнего мужчину. У восьмилетнего мальчика медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Правоохранители и прокуроры документируют последствия российского удара. При процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Спасательные работы и уточнение масштабов разрушений продолжались в течение дня.

Напомним, армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Киевщину.

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