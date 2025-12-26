Российская армия атаковала Одессу дронами: загорелся пожар на объекте инфраструктуры (фото)

26 декабря в результате удара российского беспилотника в Одессе был поврежден объект критической инфраструктуры, что привело к возгоранию.

Об этом сообщил начальник МВА Сергей Лысак. По его словам, враг еще раз нанес удар по городу, в результате чего зафиксировано попадание дрона в инфраструктурный объект.

После атаки на месте происшествия вспыхнул пожар. К ликвидации последствий привлекли все профильные службы. Спасатели работают над тушением огня, а специалисты проводят обследование окружающей территории, чтобы выявить возможные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

В городских властях заверили, что обошлось без жертв и пострадавших.

Отдельное внимание уделяется ситуации на побережье. Специалисты Украинского научного центра экологии моря осуществляют мониторинг состояния морской воды и оценивают потенциальные последствия для окружающей среды. По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций там проводятся работы по локализации и устранению возможного загрязнения.

Параллельно энергетики возобновляют электроснабжение в домах жителей Одессы.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

