Российская армия атаковала Украину дронами и ракетами: есть попадания в Киеве, Харькове и Сумах и ранены (фото, видео)

Вечером 2 февраля российские войска приступили к массированной атаке на территорию Украины, применив ударные беспилотники. Ночью обстрелы продолжились с использованием ракет разных типов. В результате ударов зафиксировано попадание в Киеве, Харькове, Сумах и Сумской области. Есть раненые и серьезные повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры.

О ходе атаки сообщили Воздушные силы ВСУ. Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение ночи Россия выпустила по Украине более 70 ракет и около 450 дронов. Основным объектом удара снова стала энергетическая система государства.

По словам главы государства, под вражеским огнем оказались Сумская, Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области, столица. По состоянию на утро известно о по меньшей мере девять раненых. Повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры. В Киеве после попадания дронов вспыхнули пожары в многоэтажках, получил повреждения детский сад.

Киев

В ночь на 3 февраля российская армия нанесла удар по столице баллистическими ракетами. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах города — Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском.

В Дарницком районе произошел пожар в нежилой застройке, поврежден 25-этажный жилой дом, а также отдельная пятиэтажка. В результате атаки пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте, впоследствии количество раненых в районе возросло до двух.

В Деснянском районе получило повреждения нежилое здание. В Днепровском районе на двух локациях были обнаружены обломки вражеских объектов на открытой местности. Также повреждена территория детского сада и еще один пятиэтажный жилой дом.

В Печерском районе в результате удара пострадала автозаправочная станция - повреждено здание АЗС и припаркованные рядом автомобили. В Шевченковском районе, по предварительным данным, получил повреждения 22-этажный жилой дом.

В 07:25 Тимур Ткаченко сообщил, что общее количество пострадавших в Киеве выросло до трех человек. Данную информацию подтвердили в Национальной полиции Украины.

Сумы и Сумская область

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что ночью российские войска атаковали конотопскую общину. Один из ударов пришелся по частному жилому дому, где возник масштабный пожар.

Из дома удалось спасти троих человек. Они подверглись сильному стрессу и получают необходимую помощь.

Кроме того, оккупанты нанесли два удара по многоэтажкам в Сумской общине. По предварительной информации, обошлось без погибших и раненых, однако жилье местных жителей получило повреждения.

Впоследствии исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь уточнил, что в Заречном районе города зафиксировано попадание в многоквартирные дома на разных улицах. Один из снарядов попал в седьмой этаж дома, из-за чего была повреждена система теплоснабжения и выбито до десяти окон. В противном случае удар пришелся по четвертому этажу здания — возник пожар, повреждены балкон и окна. Погибших и пострадавших нет.

По данным Национальной полиции, в Сумской области в результате ночных атак ранения получили четыре человека. Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов в 15 территориальных общинах региона. Повреждены жилые дома, хозяйственные и производственные постройки, административные здания, объекты социальной инфраструктуры, транспорт, линии электропередач и другие элементы жизнеобеспечения.

Харьков

Вечером 2 февраля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании российского БПЛА типа Молния в центральной части города. Уже после полуночи враг нанес баллистический удар по Слободскому району, а впоследствии еще один ракетный удар по этой самой локации.

В течение более трех часов Харьков находился под массированной атакой дронов и ракет. По словам Терехова, ушибы были намеренно направлены по энергетической инфраструктуре с целью оставить город без тепла в условиях сильного мороза.

Из-за значительных повреждений власти были вынуждены принимать сложные решения. Чтобы избежать замерзания теплосетей, необходимо слить теплоноситель в системе отопления 820 домов, питающихся от одного из крупнейших ТЭЦ города.

В Харькове будут круглосуточно работать все 101 пункт Несокрушимости, где жители могут согреться, получить горячие напитки и зарядить мобильные устройства. При необходимости количество пунктов обогрева увеличат. Также возможны перебои в работе электротранспорта – для компенсации планируется запуск дополнительных автобусных маршрутов.

Винницкая область

Под ночную атаку попала и Виннитчина. Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

По ее словам, зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры. Информации о пострадавших пока нет, идет ликвидация пожаров. В результате обстрелов без электроснабжения остались около 50 населенных пунктов. Энергетики уже работают над возобновлением подачи света.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

