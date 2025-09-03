Российская армия атаковала Украину дронами и ракетами: в Киевской, Львовской, Волынской областях раздавались взрывы, в Кировоградской области повреждена железнодорожная инфраструктура, ранен (фото)

Вечером 2 сентября российская армия атаковала Украину ударными дронами, а утром 3 сентября в воздушном пространстве зафиксировали ракеты. В результате обстрелов пострадали несколько регионов.

Об этом сообщили начальник КМВА Тимур Ткаченко, глава Кировоградской ОВ Андрей Райкович, Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, мэр Львова Андрей Садовый, Хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

В Киеве и области силы ПВО сбили часть целей. В Деснянском районе столицы зафиксировано падение БПЛА без разрушений и пожаров. На Киевщине обломки сбитого дрона привели к возгоранию между жилыми домами в Вышгороде, повредив автомобиль и окна, однако пострадавших нет.

В Кировоградской области удары пришлись по Знаменской общине и объектам "Укрзализныци". Повреждены десятки домов, один разрушен, без света оставалось несколько населенных пунктов. Предварительно пять человек получили ранения, среди них работники железной дороги. Из-за повреждений инфраструктуры задержались 22 поезда.

В Черниговской области вражеские беспилотники атаковали объект критической инфраструктуры, без электричества осталось более 30 тысяч домохозяйств. В Борзне загорелся жилой дом, повреждены еще несколько домов и автомобили.

Во Львовской области над городом работала ПВО, обломки повредили складское помещение, которое впоследствии погасили. В Хмельницком взрывы повлекли повреждение коммунальной инфраструктуры, жилых домов и учебного заведения. Предварительно обошлось без жертв.

В Ивано-Франковской области удары повлекли за собой пожар на объекте инфраструктуры, в Ровно и Луцке противовоздушная оборона также сбивала дроны, зафиксированы незначительные повреждения частного имущества. В Запорожье жители слышали взрывы – это была работа ПВО.

Напомним, армия РФ нанесла массированный удар по Украине.

