Российская армия атаковала Вольнянск в Запорожье: есть трое погибших (фото)

В результате очередной атаки российских войск по Запорожской области погибли трое мирных жителей, еще один человек получил ранения. Российские беспилотники атаковали частную застройку города Вольнянск, в результате чего были разрушены жилые дома и вспыхнули пожары.

Об этом сообщили начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и ГСЧС в Запорожской области. Глава области уточнил, что в результате обстрела погибли две женщины и мужчина. Еще один человек получил ранения — ему оперативно оказывают необходимую медицинскую помощь.

Читайте также: Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

Впоследствии в ГСЧС уточнили данные о жертвах трагедии. Известно, что погибли 62-летний мужчина, а также женщины 26 и 50 лет. Ранение получил 57-летний житель.

Спасатели также сообщили о значительных разрушениях: повреждены семь частных домов, один из них полностью уничтожен. Чрезвычайники ликвидировали пожар жилого дома площадью около 100 квадратных метров, а также возгорание газовой трубы после удара.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!