Российская армия атаковали Киевщину и Сумы дронами: горели жилые дома, повреждены промышленные объекты и образовательное учреждение, ранены (фото, видео)

Около четырех часов утра 22 сентября российские дроны атаковали Сумы. В Ковпаковском районе зафиксировано три попадания, после которых возникли пожары. Повреждения получили промышленные объекты, здание учебного заведения, а в окрестных многоэтажках выбило окна и разрушило балконные рамы.

Пострадал охранник одного из предприятий – мужчина получил ранения. Об этом сообщили начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

В ту же ночь была атакована и Киевская область. В Бориспольском районе занялся трехэтажный жилой дом, а также два частных дома. Один из жителей, 32-летний мужчина, получил осколочное ранение плеча. В Обуховском районе обломки сбитой вражеской цели упали на необитаемый многоэтажный дом, а в Вышгородском районе загорелась лесная подстилка. Кроме того, в Фастовском районе произошел пожар в одном из частных домов.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник. Спасательные службы оперативно прибыли на места ушибов и продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.

