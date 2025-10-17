Российская армия массированно атаковала Кривой Рог дронами: в городе прозвучало более 10 взрывов (фото)

В ночь на 13 октября российские войска совершили атаку беспилотниками по Кривому Рогу. В результате были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и промышленное предприятие.

Об этом сообщили начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко, ГСЧС и председатель Криворожского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

По словам Ситниченко, удар беспилотников нанес пожар на территории промышленного предприятия, а также повредил энергетические объекты. Для ликвидации последствий были привлечены 86 спасателей и 28 единиц техники.

Николай Лукашук уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровщиной 22 вражеских дрона.

Он также сообщил, что оккупанты вечером и ночью обстреливали Никопольский район - били из артиллерии и атаковали беспилотниками. В результате ударов в Покровской общине пострадали две женщины в возрасте 69 и 89 лет — они получили ранения легкой степени и будут лечиться дома.

Всего в районе зафиксированы повреждения трех многоквартирных домов, четырех частных домов и трех автомобилей.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

