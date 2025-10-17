Російська армія масовано атакувала Кривий Ріг дронами: у місті пролунало понад 10 вибухів (фото)

У ніч проти 13 жовтня російські війська здійснили атаку безпілотниками по Кривому Рогу. Внаслідок цього було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та промислове підприємство.

Про це повідомили начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко, ДСНС та голова Криворізької облради Микола Лукашук в Telegram.

За словами Ситниченка, удар безпілотників спричинив пожежу на території промислового підприємства, а також пошкодив енергетичні об’єкти. Для ліквідації наслідків було залучено 86 рятувальників і 28 одиниць техніки.

Микола Лукашук уточнив, що сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною 22 ворожих дрони.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Він також повідомив, що окупанти ввечері та вночі обстрілювали Нікопольський район – били з артилерії та атакували безпілотниками. Унаслідок ударів у Покровській громаді постраждали дві жінки віком 69 і 89 років — вони отримали поранення легкого ступеня та лікуватимуться вдома.

Загалом у районі зафіксовано пошкодження трьох багатоквартирних будинків, чотирьох приватних осель і трьох автомобілів.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!