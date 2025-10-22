Российская армия ударила по детскому саду в Харькове: есть раненые дети (фото)

В Холодногорском районе Харькова русский дрон атаковал частный детский сад. В результате вспыхнул пожар.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов. "Попадания в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара – пожар", – написал Терехов.

Впоследствии мэр уточнил, что все дети эвакуированы, однако возгорание еще не ликвидировано.

"По состоянию на данный момент все дети выведены из помещения. Пожар продолжается", – добавил он.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, среди которых дети. Двое находятся в тяжелом состоянии, медики оказывают им необходимую помощь.

Позже по состоянию на 11:30 количество раненых возросло до шести.

"Поступила информация о еще двух пострадавших — мужчине и женщине. Обоих госпитализируют, женщина находится в тяжелом состоянии с ожогами. Врачи делают все возможное", - отметил Синегубов.

Спасательные службы продолжают работу на месте прилета. Информация о последствиях уточняется.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

