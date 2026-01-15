Российские дроны атаковали Львов: есть попадания в детскую площадку в центре города (фото, видео)

Утром 15 января российский ударный беспилотник упал в центральной части Львова, попав в детскую площадку. Об инциденте сообщили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и городской голова Андрей Садовый.

По словам главы ОВА, сначала поступила информация о попадании вражеского дрона в центре города, после чего на место происшествия оперативно выехали все экстренные и профильные службы. Впоследствии он уточнил, что беспилотник упал на детскую площадку на улице Степана Бандеры.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Андрей Садовый обнародовал видео с места происшествия, на котором виден момент падения воздушной цели вблизи памятника Степану Бандере. Мэр отметил, что взрывная волна незначительно задела тракториста, который убирал снег рядом, однако его состояние удовлетворительное и в медицинской помощи он не нуждался.

Читайте также: Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

Также в результате инцидента были повреждены окна в одном из корпусов Львовской политехники и в близлежащих жилых домах. Из-за последствий атаки в городе временно перекрыли движение транспорта на улицах Митрополита Андрея и Шептицких. Частный и общественный транспорт на этих участках пока не курсирует, а троллейбусные маршруты №27, №32 и №38 временно остановлены.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!