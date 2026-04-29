Россия атаковала Сумщину: есть погибшие и раненые (фото)

29 апреля российские войска нанесли ракетный и дроновый удар по Шосткинской общине в Сумской области. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили глава ОВА Олег Григоров и ГСЧС в Telegram. По словам главы области, оккупанты целенаправленно избивали по жилым домам, где проживают гражданские. Из-за обстрелов в жилищном секторе вспыхнули масштабные пожары.

Жертвой атаки стала 60-летняя женщина, погибшая в результате отравления угарным газом. Также два человека обратились за медицинской помощью. Других жителей поврежденных домов удалось оперативно эвакуировать.

Позже в ГСЧС уточнили, что в Шостке зафиксировано попадание на трех локациях. Под удар попал жилищный сектор. В одном из многоквартирных домов спасатели спасли одного человека и эвакуировали еще 16 человек.

По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил травмы.

