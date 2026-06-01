'Россия должна изменить тактику обстрелов Украины, чтобы не страдали наши граждане', – президент Румынии.

Президент Румынии Никушор Дан выразил обеспокоенность по поводу роста количества инцидентов с российскими беспилотниками вблизи румынской границы и заявил, что атаки РФ по украинским территориям не должны создавать угрозы для граждан его страны.

Об этом румынский лидер сказал в интервью программе Weekend на BBC. По словам Дана, за последние два года на территории Румынии или вблизи ее границ было зафиксировано примерно два-три десятка инцидентов, связанных с падением или обнаружением беспилотников.

Если раньше такие аппараты не несли взрывчатых веществ, то около месяца назад произошел случай с дроном, оборудованным взрывчаткой, которая, к счастью, не сдетонировала. Президент подчеркнул, что подобные инциденты представляют все больший риск безопасности румынских граждан. Именно поэтому, по его мнению, при ударах по украинским населенным пунктам вблизи реки Дунай российская сторона должна осознавать потенциальные последствия для соседнего государства и избегать любых действий, которые могут затронуть территорию Румынии или ее населения.

В то же время Дан заявил, что в случае дальнейших угроз Бухарест может предпринять дипломатические шаги, в частности рассмотреть вопрос о выслании российского посла.

Примечательно, что во время интервью президент Румынии не делал отдельных заявлений по поводу незаконности российских ударов по Украине и не призывал к их прекращению. Его комментарии были сосредоточены прежде всего на вопросах безопасности Румынии и недопущении инцидентов, которые могли бы представлять угрозу ее гражданам.

