Россия массированно атаковала Одессу: разрушена часть многоэтажки, есть раненые и погибшие (фото, видео)

В ночь на 6 апреля российские войска совершили массированную атаку на Одессу с помощью ударных беспилотников. В результате обстрела погибли три человека, еще десять получили ранения.

Об этом сообщили в Одесской городской военной администрации и ГСЧС. По словам начальника Одесской МВА Сергея Лысака, зафиксировано попадание в жилую застройку в Приморском и Киевском районах города. В одном из случаев дрон попал в многоэтажку, повлекшие значительные разрушения с третьего по пятый этажи. Под завалами могли оставаться люди.

По состоянию на утро стало известно, что среди погибших есть ребенок. Десять пострадавших госпитализированы: двое находятся в тяжелом состоянии — один в нейрохирургическом отделении, другой в реанимации с ожогами. Еще восемь человек имеют травмы средней тяжести, среди них двухлетний ребенок и подростки в возрасте 17 и 18 лет.

В Приморском районе поврежден многоэтажный жилой комплекс и семь частных домов. В Киевском районе разрушений подверглись еще одна многоэтажка, пять частных домов, частный детский сад, магазин и 27 автомобилей.

На местах ударов работают все необходимые службы, развернуты оперативные штабы для ликвидации последствий атаки.

