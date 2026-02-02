'Русские убийцы должны предстать перед правосудием' - Сибига об ударе рф по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российскую атаку по автобусу с шахтерами на территории Днепропетровской области, которая привела к гибели людей. Удар был направлен по гражданским, не имеющим никакого отношения к военным объектам

Об этом он написал в своем сообщении в социальной сети Х. По словам главы МИД, в автобусе находились обычные работники, которые после тяжелой смены направлялись домой к своим семьям. Сибига назвал произошедшее ужасным преступлением и подчеркнул, что такими действиями Россия вновь подтверждает свою террористическую сущность.

Также министр акцентировал внимание на необходимости привлечения виновных к ответственности. По его словам, все причастные к этому и другим преступлениям должны быть наказаны, ведь без справедливости невозможен настоящий и устойчивый мир.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

