С 1 сентября украинцев ждут валютные изменения: что будет с долларом

В Украине прогнозируется ощутимое повышение официального курса доллара. Эксперты ожидают, что в сентябре он будет колебаться в пределах 41,4–42,2 грн.

При этом НБУ 27 августа установил курс на уровне 41,41 грн, что на 2 копейки ниже предыдущего показателя. Фактически доллар уже вошел в нижнюю границу прогнозируемого диапазона. О ситуации на валютном рынке в комментарии OBOZ.UA рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева.

Она отметила, что прогнозируемый коридор получился "достаточно широким", ведь в течение месяца курс может как снижаться, так и демонстрировать рост. В то же время риски выхода за эти пределы минимальны.

По словам Мустафаевой, ключевую роль на рынке играет Нацбанк, обладающий достаточными инструментами для сохранения стабильности. В частности, регулятор может оперативно влиять на курс, удовлетворяя спрос и тем самым удерживая баланс.

"В целом, в сентябре валютный рынок будет достаточно прогнозируемым, а потенциальные угрозы будут нейтрализовываться еще на раннем этапе. Национальный банк внимательно следит за динамикой и готов оперативно вмешаться для стабилизации ситуации", – подытожила Мустафаева.

