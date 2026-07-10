Сбербанк будет списывать по 150 гривен ежемесячно: в чем причина

Клиенты Сбербанка, длительно не пользующиеся своими банковскими карточками, рискуют столкнуться с дополнительными расходами. Финучреждение предусмотрело комиссию за обслуживание неактивных карточных счетов, которая составляет 150 гривен в месяц.

Об этом сообщает Сбербанк.

Когда счет сочтут неактивным

Согласно правилам банка, карточный счет считается неактивным, если в течение 12 месяцев за ним не производилось никаких операций по зачислению или списанию средств.

При этом к таким операциям не причисляются:

автоматическое списание банковских комиссий;

переводы между основной и виртуальной картами.

После завершения этого периода Сбербанк может приступить к ежемесячному взысканию платы за обслуживание неактивного счета.

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Что будет, если на карте нет средств

Если на счете недостаточно денег для списания комиссии, банк удержит только ту сумму, которая есть в наличии. При этом никакой задолженности или долга за неуплаченную комиссию не будет возникать.

Как избежать списания средств

Чтобы счет оставался активным и комиссия не начислялась, достаточно периодически проводить любые финансовые операции. В частности, клиентам рекомендуют:

оплачивать покупки картой хотя бы один раз в несколько месяцев;

производить любые платежи, например пополнять мобильный телефон;

оформлять онлайн-депозиты через приложение или веббанкинг "Ощад 24/7";

в случае отсутствия потребности в карточке – официально закрыть счет.

Как правильно закрыть карточный счет

Если карта больше не используется, ее блокировка в мобильном приложении не означает полного закрытия счета.

Для этого необходимо лично обратиться в отделение Сбербанка, подать соответствующее заявление, снять или перечислить остаток средств и убедиться, что счет окончательно закрыт. Только после завершения этой процедуры плата за обслуживание не будет начисляться.

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