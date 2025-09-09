Семейный бюджет-2025: эксперт озвучил сумму для комфортного проживания в Украине

Для семьи из трех человек (отец, мать и ребенок) уровень состояния в Украине существенно зависит от местности проживания. В больших городах, по подсчетам, для комфортной жизни необходимо около 55-60 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом во время телемарафона рассказал народный депутат Михаил Цымбалюк, пишет сайт ТСН. Он уточнил, что в украинских мегаполисах потребности семьи значительно выше, в то время как в небольших городах и сельской местности хватит ориентировочно 40 тысяч гривен в месяц.

Нардеп подчеркнул, что реальные доходы украинцев пока не отвечают этим потребностям.

Читайте также: Кто получает больше: сферы, где украинцам резко подняли зарплаты

По его словам, сегодня зарплаты должны быть выше, чем сейчас. Ведь, хотя среднее предложение от работодателей составляет около 25 тысяч гривен, официальная средняя заработная плата по стране в июле была на уровне всего 22 тысяч гривен.

Специалисты подчеркивают, чтобы украинские семьи могли обеспечивать базовые потребности, уровень оплаты труда должен существенно расти.

Раньше мы рассказывали, сколько нужно денег украинским пенсионерам для жизни, чтобы не сводить концы с концами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!