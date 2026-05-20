Синоптики сообщили, каким будет лето в 2026 году: ожидаются температурные качели и не только

Предыдущие долгосрочные прогнозы свидетельствуют о возможных "температурных колебаниях" летом 2026 года. Синоптики отмечают, что сезон может быть теплее климатической нормы, однако жаркие периоды, вероятно, будут чередоваться с прохождением мощных атмосферных фронтов, которые будут приносить похолодание и осадки.

Такой вывод следует из анализа материалов издания " Левый берег " относительно предполагаемого сценария летней погоды. По предварительным оценкам, июнь не принесет продолжительную стабильную жару. Ожидается умеренный температурный фон в пределах +22…+27°C. В то же время из-за активной циклонической деятельности месяц может стать одним из самых влажных в сезоне. Во второй половине июня не исключаются локальные грозы, град и шквалы, в первую очередь в западных и северных регионах.

В июле прогнозируется усиление тепла и возможные длительные волны жары, когда температура местами может подниматься до +35°C и выше, особенно на юге и востоке страны. Именно этот период может оказаться наиболее засушливым, что повышает риски пожарной опасности.

В августе летний характер погоды, по прогнозам, сохранится дольше, а более ощутимое снижение температуры ожидается только в конце месяца.

Доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова отмечает, что длительных устойчивых периодов сильной жары, подобных наблюдавшимся в отдельные годы, этим летом не ожидается. По ее словам, отдельные жаркие дни будут, однако они без длительного характера, а общий погодный фон может оказаться близким к прошлогоднему.

Она также подчеркивает, что последние годы характеризуются повышенным количеством осадков и нестабильными атмосферными процессами, пока сохраняющими свою активность.

