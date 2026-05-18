Сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь 11 тысяч гривен пенсии

Уровень заработной платы напрямую влияет на размер будущей пенсии, и именно высокие официальные доходы позволяют претендовать на более высокие выплаты. Чтобы получать пенсию на уровне около 11 000 гривен необходимо соответствовать определенным условиям, которые можно предварительно рассчитать с помощью пенсионного калькулятора.

Об этом сообщает ПФУ. При стандартных условиях выхода на пенсию (без учета специальных льгот для отдельных категорий граждан) мужчина в 60 лет должен иметь не менее 32 лет страхового стажа. Кроме того, для пенсии такого размера его средняя официальная зарплата должна составлять около 31 400 гривен в месяц.

Требования к страховому стажу таковы:

в 60 лет выйти на пенсию можно только при наличии не менее 32 лет стажа;

при наличии от 22 до 31 года стажа пенсия назначается с 63 лет;

при стаже от 15 до 21 года выплаты возможны только с 65 лет.

Таким образом, и уровень дохода, и продолжительность официального стажа являются ключевыми факторами, определяющими размер пенсионного обеспечения.

