Сколько отсрочки сможет получить военный после демобилизации
Продолжительность отсрочки от мобилизации по завершении нового контракта будет зависеть от нескольких факторов. Решающее значение будет иметь предварительный срок военной службы, тип заключенного контракта и время, проведенное в зоне боевых действий.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве пояснили, что чем дольше военнослужащий проходил службу до подписания нового контракта, тем больше может быть отсрочка после его завершения. На ее продолжительность также оказывает влияние количество месяцев непосредственного участия в выполнении боевых задач.
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В качестве примера Минобороны привело ситуацию, когда военный проходит службу с 2022 года, а в 2026 году подписывает 10-месячный пехотно-штурмовой контракт. Если в течение пяти месяцев он выполняет боевые задания на передовой, то по завершении контракта будет иметь право на отсрочку продолжительностью 3 года и 9 месяцев или 45 месяцев.
Она формируется по следующей схеме:
- 6 месяцев – базовая отсрочка после завершения контракта;
- 24 месяца – по 6 месяцев за каждый год предыдущей службы (с 2022 по 2026 год);
- 15 месяцев – по 3 месяца за каждый месяц непосредственного участия в боевых действиях (5 месяцев × 3).
В Министерстве обороны отметили, что по всем вопросам новых мотивационных контрактов и порядка расчета отсрочки можно обратиться на специальную горячую линию по номеру 1519.
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