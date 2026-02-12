Следите за самочувствием: прогноз геомагнитной активности на 12 февраля.

В четверг, 12 февраля, геомагнитная ситуация будет спокойной. Ожидается магнитная буря зеленого уровня по К-индексу 2.

Об этом сообщают Meteoagent и Британская геологическая служба. Солнечный ветер остается несколько возмущенным, возможны кратковременные активные периоды, однако в ближайшие дни геомагнитные условия будут оставаться стабильными.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям погоды, а также пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Медики советуют соблюдать здоровый образ жизни, что помогает организму легче адаптироваться к магнитным колебаниям и поддерживать стабильное самочувствие.

