Слова 'вдруг' не существует в украинском языке: как говорить правильно, не используя суржик

Обращали ли вы внимание на то, как часто в украинской речи проскальзывает слово "вдруг"? Оно настолько глубоко вошло в нашу повседневную жизнь, что многие люди даже не осознают, что оно относится к суржику.

В общении, как устно, так и письменно, слово "вдруг" употребляют для обозначения неожиданных событий, произошедших внезапно. Однако в украинском языке существуют свои аналоги для таких случаев. Сегодня мы рассмотрим, чем можно заменить слово "вдруг", чтобы не опозориться. Об этом пишет NV.

Почему слово вдруг не является украинским

Слово "вдруг" является русским и не имеет аналогов в нормативном украинском языке. Оно вошло в нашу речь в результате длительной русификации и стало частью суржика. Чтобы общаться на чистом украинском, необходимо отказаться от этого слова и использовать его корректные украинские заменители.

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Существует ряд замечательных украинских слов и выражений, которые позволят вам избежать суржика и общаться правильно:

Раптом. Это слово является наиболее распространенным синонимом к термину "вдруг". Например: Раптом почався дощ.

Несподівано. Данный термин акцентирует на том, что событие произошло без какого-либо предупреждения. Например: Несподівано хтось подзвонив у двері.

Раптово. Это наречие также подходит для замены слова "вдруг" и имеет аналогичное значение. Например: Раптово він зупинився і поглянув на мене.

Чомусь. В некоторых случаях "вдруг" может передавать долю сомнения или удивления, поэтому употребляется слово "чомусь". Например: Чомусь він вирішив піти.

Зненацька. Это еще один отличный вариант, который передает смысл внезапности или неожиданности. Например: Зненацька задзвонив телефон.

Использование исконно украинских слов вместо суржикового "вдруг" позволит вам общаться на грамотном и чистом украинском.

Напомним, ранее UAportal писал о словах-паразитах, которые постоянно употребляют украинцы.

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