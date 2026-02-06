Стильный и качественный: на какой электрокроссовер стоит обратить внимание

Volkswagen представил обновленную версию своего электрического внедорожника Scout Traveler, ориентированную на серьезное бездорожье и с запасом хода более 800 км. Новая модификация, названная Scout Traveler Pacific Mist, дает понять, что серийное производство уже близко - ожидается, что оно стартует в конце 2026 или начале 2027-го.

Об этом сообщает официальный сайт компании. Электромобиль сохранил классический внедорожный силуэт с высоким капотом и вертикальными задними стойками. Модификация Pacific Mist оснащена 35-дюймовыми покрышками BFGoodrich T/A KO3 на специальных 22-дюймовых дисках, багажником на крыше и дополнительным боксом сзади.

Автомобиль окрашен в уникальный голубой оттенок, а салон выполнен в сочетании коричневой кожи и джинсовой ткани. Крыша автомобиля сдвигается, что придает практичности для путешествий и отдыха.

Технические детали пока не раскрывают, но известно, что Scout Traveler Pacific Mist объединяет электрическую силовую установку с бензиновым генератором, обеспечивающим запас хода более 800 км.

История и линейка моделей Scout

Volkswagen возродила легендарный внедорожник International Scout 1961 года в современном электрическом формате. Главным конкурентом новинки считают Rivian R1S/T.

В линейке предлагают два варианта: 5,28-метровый внедорожник Scout Traveller и 5,82-метровый пикап Terra. Обе модификации доступны в версиях на 5 и 6 мест с трехместным передним диваном.

Scout оборудуют сверхмощной 800-вольтовой силовой установкой, позволяющей разгонять авто до 100 км/ч за 3,5 секунды и буксировать прицеп массой до 4,5 тонн. Полный привод дополнен блокировкой дифференциалов, а дорожный просвет составляет 300 мм. Стартовая стоимость модели оценивается приблизительно в $60 000.

