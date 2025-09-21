Страховой стаж для пенсии: какие изменения ждут украинцев в 2026 году

В Украине возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 или 65 лет, в зависимости от страхового стажа. В 2026 году пенсионный возраст останется без изменений, но требования к минимальному стажу будут обновлены.

Со следующего года для получения пенсии по возрасту украинцы должны будут иметь больший страховой стаж. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В 2026 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию будут такими:

Для пенсии в 60 лет нужно иметь минимум 33 года страхового стажа.

Для пенсии в 63 года – не менее 22 лет стажа.

Для пенсии в 65 лет будет достаточно 15 лет стажа.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", требования к минимальному страховому стажу будут постепенно увеличиваться в течение следующих трех лет. До 2028 года стаж будет расти на 12 месяцев ежегодно.

В 2027 году требования будут выглядеть так:

Для пенсии в 60 лет – 34 года страхового стажа.

Для пенсии в 63 года – 24 года стажа.

В 2028 году условия будут следующими:

Для пенсии в 60 лет – не менее 35 лет стажа.

Для пенсии в 63 года – не менее 25 лет стажа.

Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 65 лет будет оставаться на уровне 15 лет в течение следующих лет.

Страховой стаж – это период, в течение которого лицо находится под общеобязательным государственным пенсионным страхованием и уплачивает страховые взносы, не менее минимального размера, отметили в ПФУ.

Важно! Основным документом для подтверждения стажа работы есть трудовая книжка. Если его нет или она не содержит нужных записей, стаж можно установить с помощью других документов, выданных работодателем, или через данные архивных учреждений.

