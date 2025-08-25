Субсидии под угрозой: кто из украинцев не получит помощь по новым правилам

Жилищная субсидия остается важным механизмом поддержки украинских семей для оплаты коммунальных услуг. Однако не все домохозяйства отвечают критериям ее получения.

Об этом отмечает Пенсионный фонд Украины. Главной причиной отказа в субсидии является задолженность за коммунальные услуги более трех месяцев, если ее размер превышает 680 грн (40 тысяч рублей). Однако право на пособие сохраняется, если долг уже уплачен, оформлена реструктуризация или он обжалован в судебном порядке.

Влияет ли пребывание за границей на субсидию

Субсидия не предоставляется в случае, если среди членов домохозяйства есть совершеннолетние лица, которые в течение периода, за который учитываются доходы, находились за пределами Украины более 60 дней.

Другие причины отказа в субсидии

Финансовые критерии:

в семье есть совершеннолетние безработные, лица с доходом ниже минимальной зарплаты или те, кто не платит ЕСВ (за исключением студентов и получателей социальной пенсии);

наличие банковского депозита более 100000 грн;

покупка валюты на сумму свыше 50 000 грн. в течение года;

долги по алиментам свыше 3 месяцев;

невозвращенные ранее излишне начисленные субсидии.

Расходы и имущество:

если кто-то из членов семьи потратил более 50 000 грн в течение года (исключение — лечение или покупка нового жилья после продажи другого);

наличие более одного жилого помещения (кроме недвижимости на оккупированных территориях или в общей сельской собственности);

площадь квартиры превышает 130 кв. м, а частного дома – 230 кв. м (исключение для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей).

Транспортные ограничения

наличие в семье автомобиля в возрасте до 5 лет;

наличие более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет (за исключением мопедов и прицепов).

Новые условия назначения субсидий

В Украине упростили порядок получения субсидий для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей с тремя и более детьми. Теперь государственную помощь можно оформить даже при наличии депозитов, дополнительной недвижимости, долгов или расходов на детские товары, главное, чтобы все эти факты были подтверждены документально.

Ранее мы рассказывали, что украинцам в субсидию прибавят 700 грн.

