Суд отменил Трампу штраф в 500 млн долларов: в чем обвиняли американского президента

Апелляционный суд города Нью-Йорк аннулировал постановление о взыскании с президента США Дональда Трампа около 500 миллионов долларов по делу, связанному с мошенничеством. Хотя суд подтвердил его причастность, наказание было признано противоречащим Восьмой поправке Конституции США.

Об этом сообщает CNN. Сообщается, что принятое в четверг решение, которое не получило полной поддержки судей, признает Трампа виновным в мошеннических действиях.

"Судьи подтвердили его ответственность и отменили наказание, чтобы дело могло быть передано на дальнейшее апелляционное рассмотрение", – пишет издание.

Согласно сообщению, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс намерена подать апелляцию на это решение.

Преобладающая позиция судей выражает мнение, что хотя судебный запрет, наложенный судом, эффективно направлен на ограничение бизнес-практик ответчиков, решение о возмещении почти 500 миллионов долларов в пользу штата Нью-Йорк является чрезмерным финансовым наказанием. По их мнению, такая сумма противоречит положениям Восьмой поправки Конституции США, которая запрещает чрезмерные штрафы.

Это стало очередным случаем, когда судебные тяжбы против Трампа были либо сокращены, либо полностью отменены.

