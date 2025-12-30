Сырский анонсировал увеличение зарплат военным: когда и на сколько

Министерство обороны Украины работает над введением обновленных контрактов для военнослужащих. Они будут предусматривать существенное повышение денежного довольствия и четко определенные сроки службы.

Об этом в интервью " 24 каналу " сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, над новыми контрактами работают совместно Минобороны, Генеральный штаб и другие привлеченные ведомства. Весь процесс находится под личным контролем президента Украины.

Сырский отметил, что ключевыми новациями станут фиксированные сроки прохождения службы и значительно более высокий уровень финансового обеспечения для военных.

"Военнослужащие будут получать зарплату по меньшей мере втрое больше, чем сейчас. При этом все премии и дополнительные выплаты сохранятся. Мы долго шли к этому решению, и, по моим ощущениям, контракт уже находится на финальной стадии подготовки", — объяснил главнокомандующий.

Ранее Сырский также комментировал другие аспекты политики безопасности. В частности, он заявлял, что предложенная в мирном плане США численность украинской армии на уровне 800 тысяч военных является приемлемой для Украины и способна гарантировать защиту в случае повторной агрессии. В то же время, по его словам, раньше звучали предложения сократить армию до 600 тысяч человек.

Комментируя возможные варианты решений относительно Донецкой области, Сырский подчеркнул, что все подобные вопросы рассматриваются комплексно с участием военного командования и руководства государства, а каждое решение будет приниматься с учетом реальной ситуации.

Отдельно главнокомандующий обратил внимание на проблему самовольного ухода из частей. По его мнению, ее решение требует общегосударственного подхода и взаимодействия не только военных, но и органов местной власти. Он подчеркнул важность создания комфортных условий для перехода граждан из гражданской жизни в службу в армии, а также подчеркнул, что большое внимание следует уделять качественной подготовке в учебных центрах, где фиксируется немало случаев СЗЧ.

