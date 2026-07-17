Сытная и ароматная заготовка: рецепт маринованных кабачков с шампиньонами на зиму
Кабачки – отличная основа для домашних заготовок на зиму. Если совместить их с шампиньонами, овощами и ароматным томатным соусом, получится сытная и вкусная закуска, которая станет удачным дополнением к картофелю, кашам или мясным блюдам.
Готовится она из доступных продуктов, а сам процесс не нуждается в особых кулинарных навыках. Рецептом поделилась авторка блога Vita Foodblog в Instagram.
Читайте также: Ужин в банке: рецепт консервированных "голубцов" на зиму
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг;
- шампиньоны - 1 кг;
- лук - 500 г;
- морковь - 500 г;
- соус стебле — 300–350 г;
- растительное масло – 200 мл;
- сахар - 200 г;
- уксус 9% - 100 мл;
- соль - 2,5 ст. л.;
- сухой чеснок – по вкусу;
- чесночная соль с травами или другие любимые специи – по вкусу.
Способ приготовления
- Морковь нарежьте тонкой соломкой, а лук – полукольцами или небольшими кубиками.
- В большой кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте лук с морковью и тушите овощи 5–7 минут, периодически помешивая.
- Шампиньоны нарежьте большими кусочками, переложите к овощам и готовьте еще примерно 10 минут.
- Кабачки нарежьте большими кубиками и добавьте в кастрюлю.
- Влейте соус сацебели, всыпьте сахар, соль, сухой чеснок, специи и добавьте уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Тушите овощную смесь на среднем огне 30–40 минут, пока кабачки станут мягкими, но сохранят свою форму.
- Готовую горячую закуску разложите в предварительно простерилизованные банки.
- Плотно закрутите крышками, переверните банки вверх дном, укутайте одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения. Сохраняйте заготовку в прохладном темном месте.
Напомним, мы уже предлагали рецепт маринованных огурцов на зиму.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!