Українська
Рецепты

Сытная и ароматная заготовка: рецепт маринованных кабачков с шампиньонами на зиму

Цихоцкая Мария

Сытная и ароматная заготовка: рецепт маринованных кабачков с шампиньонами на зиму
Кабачки – отличная основа для домашних заготовок на зиму. Источник: Instagram

Кабачки – отличная основа для домашних заготовок на зиму. Если совместить их с шампиньонами, овощами и ароматным томатным соусом, получится сытная и вкусная закуска, которая станет удачным дополнением к картофелю, кашам или мясным блюдам.

Готовится она из доступных продуктов, а сам процесс не нуждается в особых кулинарных навыках. Рецептом поделилась авторка блога Vita Foodblog в Instagram.

Читайте также: Ужин в банке: рецепт консервированных "голубцов" на зиму

Ингредиенты:

  • кабачки – 3 кг;
  • шампиньоны - 1 кг;
  • лук - 500 г;
  • морковь - 500 г;
  • соус стебле — 300–350 г;
  • растительное масло – 200 мл;
  • сахар - 200 г;
  • уксус 9% - 100 мл;
  • соль - 2,5 ст. л.;
  • сухой чеснок – по вкусу;
  • чесночная соль с травами или другие любимые специи – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Морковь нарежьте тонкой соломкой, а лук – полукольцами или небольшими кубиками.
  2. В большой кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте лук с морковью и тушите овощи 5–7 минут, периодически помешивая.
  3. Шампиньоны нарежьте большими кусочками, переложите к овощам и готовьте еще примерно 10 минут.
  4. Кабачки нарежьте большими кубиками и добавьте в кастрюлю.
  5. Влейте соус сацебели, всыпьте сахар, соль, сухой чеснок, специи и добавьте уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  6. Тушите овощную смесь на среднем огне 30–40 минут, пока кабачки станут мягкими, но сохранят свою форму.
  7. Готовую горячую закуску разложите в предварительно простерилизованные банки.
  8. Плотно закрутите крышками, переверните банки вверх дном, укутайте одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения. Сохраняйте заготовку в прохладном темном месте.

Напомним, мы уже предлагали рецепт маринованных огурцов на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Рецепты