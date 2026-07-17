Сытная и ароматная заготовка: рецепт маринованных кабачков с шампиньонами на зиму

Кабачки – отличная основа для домашних заготовок на зиму. Если совместить их с шампиньонами, овощами и ароматным томатным соусом, получится сытная и вкусная закуска, которая станет удачным дополнением к картофелю, кашам или мясным блюдам.

Готовится она из доступных продуктов, а сам процесс не нуждается в особых кулинарных навыках. Рецептом поделилась авторка блога Vita Foodblog в Instagram.

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Ингредиенты:

кабачки – 3 кг;

шампиньоны - 1 кг;

лук - 500 г;

морковь - 500 г;

соус стебле — 300–350 г;

растительное масло – 200 мл;

сахар - 200 г;

уксус 9% - 100 мл;

соль - 2,5 ст. л.;

сухой чеснок – по вкусу;

чесночная соль с травами или другие любимые специи – по вкусу.

Способ приготовления

Морковь нарежьте тонкой соломкой, а лук – полукольцами или небольшими кубиками. В большой кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте лук с морковью и тушите овощи 5–7 минут, периодически помешивая. Шампиньоны нарежьте большими кусочками, переложите к овощам и готовьте еще примерно 10 минут. Кабачки нарежьте большими кубиками и добавьте в кастрюлю. Влейте соус сацебели, всыпьте сахар, соль, сухой чеснок, специи и добавьте уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Тушите овощную смесь на среднем огне 30–40 минут, пока кабачки станут мягкими, но сохранят свою форму. Готовую горячую закуску разложите в предварительно простерилизованные банки. Плотно закрутите крышками, переверните банки вверх дном, укутайте одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения. Сохраняйте заготовку в прохладном темном месте.

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