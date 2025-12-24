Точно не подведут: топ лучших автомобилей 2025 года

Автомобильные эксперты определили самые удачные новые модели, появившиеся на рынке в 2025 году. В подборку вошли представители разных сегментов - от компактных кроссоверов и седанов до хэтчбеков и даже пикапа. Все эти автомобили относятся к относительно доступной ценовой категории и ориентированы на массового покупателя.

Своими результатами поделились специалисты издания Motor1, протестовавшие большое количество новинок. Аналитики отмечают, что многие автомобильные классы сегодня очень востребованы, поэтому производители активно обновляют модельные линейки, предлагая современные, технологические и экономические решения.

Попавшие в рейтинг модели эксперты назвали оптимальными для покупки в 2025 году. Каждый автомобиль имеет собственные сильные стороны – одни привлекают экономичностью, другие практичностью, комфортом или универсальностью, поэтому среди них можно найти вариант практически для любых нужд.

В список лучших новых автомобилей 2025 года вошли Chevrolet Equinox EV, Ford Maverick, Honda Civic Hybrid, Kia K4, Mini Cooper, Nissan Kicks, Nissan Leaf, Nissan Sentra и Toyota RAV4. Эти модели получили высокие оценки за сочетание цены, качества, современных технологий и удобства в повседневной эксплуатации.

