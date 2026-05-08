Топливный кэшбек: на что его можно потратить

Украинцам начали начислять выплаты за март в рамках государственной программы Национальный кэшбек. В этом месяце впервые в перечень компенсаций добавлены расходы на горючее. По данным организаторов, средства получат около 4,8 млн. участников.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. В программе принимают участие миллионы украинцев, получающих частичный возврат средств за покупку товаров и услуг украинского производства.

В марте участникам начали выплачивать не только стандартный кэшбек, но и компенсацию за расход топлива. По официальным данным, уже более 2 млн. украинцев воспользовались возможностью получать кэшбек именно на топливо.

Кто чаще всего пользуется программой

Наиболее активными участниками программы являются владельцы автомобилей массового сегмента. Речь идет преимущественно о транспорте от 10 до 20 лет с двигателями объемом до 2,5 литра.

По данным организаторов, такие автовладельцы составляют около 91% всех пользователей программы.

На что можно потратить кэшбек

Начисленные средства можно использовать для оплаты товаров и услуг украинского производства. В частности, их разрешено направлять на:

коммунальные услуги;

лекарства и медицинские товары;

продукты питания;

книги и другую печатную продукцию.

Также средства можно перевести на благотворительность, в частности, для поддержки Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы уже писали, Нацкешбек закрывают.

