Трамп одобрил 'мирный план' для урегулирования войны РФ против Украины - CNN

Президент США Дональд Трамп одобрил проект 28-пунктного "мирного плана" между Россией и Украиной, который в последние недели тайно готовили высокопоставленные должностные лица его администрации. В ходе работы они консультировались как с российским эмиссаром Кириллом Дмитриевым, так и с украинскими представителями.

Как сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, к разработке документа были привлечены спецпосланник Трампа Стив Виткофф, вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер. Об этом пишет NBC News.

Чиновник пояснил, что план должен обеспечить гарантии безопасности для обеих сторон и содержит элементы, которые, по убеждению авторов, важны для Украины и необходимы для установления длительного мира. В то же время он не раскрыл конкретные положения документа и отметил, что план еще нуждается в дополнительных переговорах с ключевыми участниками процесса.

NBC News также пишет, что три американских чиновника подтвердили: рамочный вариант соглашения еще не представили украинской стороне, а окончательные сроки его согласования совпадают с визитом делегации Пентагона в Украину. Один из чиновников описал эту поездку как часть инициативы Белого дома, направленную на возобновление мирных переговоров.

В материале отмечается, что усилия Вашингтона по возобновлению диалога активизируются, хотя Кремль не демонстрирует готовность изменять свои требования для завершения войны и публично умаляет значение информации о работе США над 28-пунктным планом.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует встречаться с министром Сухопутных войск США Даниэлем Дрисколлом после его визита в Киев, отметив, что со времени переговоров на Аляске в августе ситуация принципиально не изменилась. В Пентагоне подтвердили, что Дрисколлу сообщили о существовании плана, но подчеркнули, что это не ключевая тема его переговоров в Киеве.

По информации источника, приближенного к украинскому правительству, а также европейскому чиновнику, Украина не участвовала в подготовке документа. Киеву обозначили только общие принципы плана, не предоставив полный текст и не пригласив предоставить замечания или предложения.

В Белом доме заявили, что Трамп настаивает на необходимости прекратить войну и "использовать шанс завершить это бессмысленное кровопролитие, если все стороны проявят гибкость".

