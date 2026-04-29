Трамп поручил готовиться к блокаде Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам подготовиться к возможной длительной блокировке Ирана, усиливая давление на Тегеран в рамках требований по уступкам в ядерном вопросе. В ходе последних совещаний Трамп решил продолжить экономическое давление на Иран, в частности ограничивая экспорт нефти и создавая препятствия для судоходства в иранские порты и из них.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Глава Белого дома считает такой сценарий менее рискованным, чем другие варианты развития событий — в частности, восстановление авиаударов или полное дистанцирование США от конфликта.

Ранее Трамп заявлял, что Иран стремится к скорейшему открытию Ормузского пролива. Также сообщалось, что Тегеран может согласиться на промежуточное соглашение по возобновлению судоходства через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской блокады иранских портов. В то же время более сложные переговоры по ядерной программе предлагается отложить на более поздний этап.

По данным СМИ, Трамп дал понять, что вряд ли согласится на последнее иранское предложение по завершению войны. Между тем, Reuters сообщает, что американские спецслужбы анализируют возможную реакцию Ирана в случае, если Дональд Трамп объявит о победе США в войне, которая длится уже два месяца.

Напомним, Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия.

